Kitap Fuarında gizlenen söyleşi! Atatürk düşmanı isim 19 Mayıs’ta söyleşi yapmış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlen Kocaeli Kitap Fuarı 7 günde binlerce ziyaretçi ağırladı. 2 yıllık pandemi arasının ardından yapılan Kitap Fuarında birçok önemli yazar katıldı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kocaeli Kitap Fuarı’na davet edilen bir isim oldukça tepki çekti. 12 Kitap Fuarında “Müdafaa-i İslam Hareketi” Başkanı Erdem Özveren söyleşisi gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda söyleyişi gerçekleştiren Erdem Özveren’in Atatürk ve Laiklik düşmanı olduğu biliniyor. Kitap Fuarının internet sitesinde yer verilmeyen söyleyişiyi Erdem Özveren sosyal medya hesaplarından paylaştı.

“NUTUK OKUYUP KEMALİST ATEİST OLACAĞINA”

Özveren, Kocaeli'de 7. kattaki daireden şüpheli bir şekilde düşerek yaşam mücadelesi veren Sedef Nur Çağlar olayına yönelik ise "2 Üniversiteli Kız-2 Polis 1 Evde. Alkol Var, Fuhuş Var, Şiddet Var, Ölüm Var" ifadelerini kullanmıştı. Erdem Özveren 2017 yılında da Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'una dil uzatmıştı. Erdem Özveren "Nutuk okuyup Kemalist, komünist, ateist olacağına, akaid, siyer, tefsir, fıkıh, ilmihal, hadis oku" yorumunda bulunmuştu.

SEZEN AKSU’YA LİNÇ BAŞLATMIŞTI

Özveren’in başında bulunduğu hareket, bir imam hatip lisesinde kız ve erkek öğrencilerin birlikte halay çekmesine, “Bu okuldan bir öğrenci ne alabilir? Dine dair ne öğrenebilir?” paylaşımında bulunmuştu. İsmailağa Cemaati mensubu Erdem Özveren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkının sözleri üzerinden Sezen Aksu'yu linç etmişti. Erdem Özveren'in provokasyonu sonrasında, Sezen Aksu aleyhine binlerce tweet atılmıştı. "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete" sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam ediyor. Şarkıda geçen bu sözleri hedef alan Erdem Özveren, "Müslüman Savcı ve Avukatları ALLAH Rızası için Göreve Davet Ediyorum" diye yazdı.

“ERKEKLERLE TOKALAŞAN BİR VALİNİN NEYİNİ TEBRİK EDEYİM”

Türkiye’nin ilk başörtülü kadın valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın erkeklerle el sıkışmasına da tepki gösteren Özveren, “Türkiye’nin ilk kadın Valisini niçin tebrik etmedin diye sonra kardeşlerimiz ar. Bir şey gerçekten çok yanlış anlaşılıyor. İslam’da başörtüsü değil tesettür farz. Namahrem ile olan irtibatlarda tesettüre dahil. Erkekler ile tokalaşan bir valinin neyini tebrik edeyim” ifadelerini kullanmıştır.