Kartepeli Sude otobüs kazasında yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Konya'ya giden ve Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 41 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENÇLİK FESTİVALİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Kartepe'de ikamet eden Konya Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisi Sude Akkuş (20) olduğu öğrenildi. Kartepe Köseköy Çatı Kent Sitesinde ikamet eden ve tır şoförlüğü yapan Şaban Akkuş ile ev hanımı Gülşen Akkuş çiftinin 2 çocuğundan bir olan Sude Akkuş’un acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan Akkuş ailesinin cenazeyi almak üzere Niğde’ye yola çıktığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberle ilgili “Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum” paylaşımında bulundu.

ELLİBEŞ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Konuyla ilgili olarak taziye mesajı yayınlayan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Adana’daki Gençlik Şölenimizden dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gencimizden birinin Kartepe’de oturan Şaban Akkuş kardeşimizin kızı Sude Akkuş (20) olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Sude kızımıza ve bu kazada vefat eden gençlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

KARTEPE BELEDİYESİ KONSERİ İPTAL ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise Sabaha karşı aldığımız elim kaza haberi ile Adana Gençlik Şöleninden dönen otobüsün kaza yapması sonucunda biri Kartepeli olmak üzere üç genç kardeşimizin vefatını öğrendik. Acımız, üzüntümüz tarifsiz. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, Kartepe’mize sabırlar dilerim. Yaralı kardeşlerime Rabbimden şifası ile güzel haberlerini bekliyoruz inşallah. Bu vesile ile bugün gerçekleştirmek üzere günler öncesinden planladığımız Kartepe Gençlik Festivali'mizdeki "Ece Seçkin" konseri de dahil konser ve eğlenceleri iptal etmiş olmakla birlikte festival alanımız gençlerimize yönelik sportif oyun etkinlikleri ve satış stantları ile ziyaretçilerimizle ve misafirlerimize acık olacaktır” paylaşımında bulundu. Nuri AKÇAHARMAN