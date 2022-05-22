22 May 2022 - 13:26- Gündem G: 22 May 2022 - 13:30

Dengesini kaybedip düştü

Gebze'de zemin kattaki dairesine balkon yaparken düşen adam yaralandı.
Dengesini kaybedip düştü mask
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Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan dairesine balkon yapmaya çalışan İrfan Ş. (61), balkon duvarının üzerine mermer yerleştirdiği sırada dengesini kaybederek, bahçeye düşüp yaralandı. İrfan Ş.'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İrfan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

22 May 2022 - 13:26 - Gündem

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