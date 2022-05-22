Sait Karafırtınalar: 2 maç kazansak belki de Play-Off oynayacaktık

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 4-1 kaybettikleri Kocaelispor maçının ardından konuştu. Zorlu bir sezonu geride belirten Karafırtınalar, ''Bu sezon 4 takımın düştüğü sezonda ligde kalmak da başarı. İki maç daha kazanabilseydik belki Play-Off bile oynardık.'' dedi.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR GRAFİK ÇİZDİK

Kocaelispor ile prestij maçı oynadıklarını ifade eden Karafırtınalar şu ifadelere yer verdi: Biz iki hafta önce ligi bitirdik. Formaliteden öte maç değildi bizim için. Neticede prestij maçıydı. Kazanamadığımız için üzgünüz ancak ligde kaldığımız için de sevinçliyiz. Bizim için zorlu bir sezondu diyebilirim. Gerçekten kolay olmadı. İnişli-çıkılı grafik çizdik. Sezon içinde çok eksiklerimiz oldu.

KOCAELİSPOR’A SAYGI DUYUYORUZ

Bu süreçte bize destek olan taraftarımıza, başkanımıza ve tüm Adana halkına teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi şartlar ve daha iyi yerlerde Adanaspor’u görmek istiyoruz. Bu sezon da 4 takımın düştüğü sezonda ligde kalmak da bence başarı. İki maç daha kazanabilseydik belki play-off bile oynardık. O kalitemiz vardı. Ama santraforumuzu, kalecimizi, orta sahamızı, 8 oyuncumuzu kaybettik. Neticede gelinen nokta burası. Kocaelispor’a da saygı duyuyoruz. İnşallah tekrar bu lige geri gelirler.