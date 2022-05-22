Darıca Tenis Kulübü tulum çıkardı!

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 16-20 Mayıs tarihleri arasında ilimizde düzenlenen Büyükler Bahar Kupası’nda tek erkeklerde şampiyon Darıca Tenis Kulübü’nden Emirhan Bulut, çift erkeklerde şampiyon da aynı kulüpten Ege Arda Bakar ve Emirhan Bulut ikilisi oldu. Öte yandan çift kadınlarda Darıca Tenis Kulübü sporcusu Esila Kayıkçıoğlu ise finale kalmayı başardı.

BEYAZGÜL VE BULUT GURURLU

Darıca Tenis Kulübü Kurucusu ve Başantrenörü Şahin Beyazgül “Sporcularımızın zirvede yer alması bizleri gururlandırdı. Bu başarılar, planlı yaptığımız çalışmaların sonucudur. Yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Yine kuruculardan Halil Bulut ise “Darıca Tenis Kulübü olarak başarılarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. 3 sporcumuzun da ilimizdeki önemli organizasyonda dereceye girmesi bizi mutlu etti. Tenis sporcuna Darıca’da ve ilimizde katkı sunmaya Darıca Tenis Kulübü olarak devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.