Yangının çıktığı eski enkaz döküm sahası yeşil alan dönüştü

Gölcük'e yeni bir sosyal bir alan kazandıracak millet bahçesi projesi eylül ayında tamamlanarak hizmete açılacak. Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, 2019 yılında yangın çıkan 55 dönüm alanda, yapımı süren Gölcük Millet Bahçesi eylül ayı başında tamamlanacak. Spor sahaları, yürüyüş yolları ve kent mobilyalarıyla birçok sosyal donatı barındıran tesis, dikilen bin 371 ağacın gölgesinde misafirlerini ağırlayacak.
Gölcük Millet Bahçesi'nde bin 371 çeşitli cinste ağaç dikildi. Ayrıca alanda, 12 bin 595 bitki ve çiçek de yer alacak. Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan atıl alan, yemyeşil bir görünüme kavuşurken, Gölcük yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazanıyor. Gölcük Millet Bahçesinde; millet kıraathanesi, çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.