22 May 2022 - 14:32- Gündem G: 22 May 2022 - 14:40

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maymun çiçeği’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, monkeypox (maymun çiçeği) hastalığının Türkiye'de yakından takip edildiğini belirterek bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maymun çiçeği’ açıklaması mask

Orta ve Batı Afrika’da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen monkeypox yani maymun çiçeği virüsü Avrupa’nın ardından ABD’de de etkisini gösterdi. Virüsün kısa sürede bu kadar hızlı yayılması endişe yarattı. Maymun çiçeği hastalığına ilişkin  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika’da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir.

Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler DSÖ, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) çerçevesinde diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir."

22 May 2022 - 14:32 - Gündem

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