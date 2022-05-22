22 May 2022 - 14:56- Spor G: 22 May 2022 - 14:57

Darıca GB ve Fenerbahçe, 19 Mayıs'ı birlikte kutladı
Darıca GB ve Fenerbahçe, 19 Mayıs'ı birlikte kutladı mask

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Darıca Gençlerbirliği'nin düzenlediği futbol turnuvası yoğun ilgi gördü. TFF 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile Çayırova Fenerbahçe futbol okulunun düzenlediği turnuvaya 2008, 2009 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu sporcular katıldı. Maçların sonunda tüm öğrencilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anısına hatıra olarak madalya verildi.

22 May 2022 - 14:56 - Spor

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