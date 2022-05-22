22 May 2022 - 14:56- Spor G: 22 May 2022 - 14:58

Arda Uzel’e selam durun !
Arda Uzel’e selam durun ! mask
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2015 yılında Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) bünyesinde kurulup Futbol, Taekwondo, Karate, Geleneksel Okçuluk, Bisiklet, Güreş, Voleybol, Basketbol, Hentbol, İzcilik ve Doğa Sporları başta olmak üzere 14 branşta 1012 sporcusuyla faaliyet gösteren, ayrıca Geleneksel Sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için birçok proje uygulayan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden büyük başarı daha geldi.

ARDA TÜRKİYE İKİNCİSİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonunda 15-16 Mayıs tarihinde Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları Ulusal Yol Yarışları Karaman’da gerçekleştirildi. 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmada U-15 Erkek Yarışlarında (Yıldız B Kategorisi Kriteryum Yarışı) Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Arda Uzel Türkiye ikincisi oldu. Yönetim kurulu Arda Uzel,  antrenör Adem Engin, Başkan Resul Temel’i kutladı.

22 May 2022 - 14:56 - Spor

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