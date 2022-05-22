Tuğba Yurt,Karamürselli gençleri coşturdu

Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlen ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ festivalinde gençler, büyük coşku yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde sahne alan Tuğba Yurt, sesi ve danslarıyla Karamürselli gençlere coşku dolu bir akşam yaşattı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Tuğba Yurt’a Meşhur Karamürsel Sepeti ve Kadırgası hediye etti.