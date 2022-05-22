ÇYDD Kocaeli Şubesi, gençleri iş hayatına hazırlıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır uygulama imkanı bulamadığı, “Kariyer Yolculuğum” projesinin, iş ve staj fırsatları yaratmaya yönelik amacını, eğitmen Birsen Durhan Selek’in, çok güzel dizayn ettiği eğitimi ile gerçekleştirme fırsatı buldu.

“ÇOK YARARLI VE FIRSATLARLA DOLU BU EĞİTİM”

Konuyla ilgili bilgi veren ÇYDD Kocaeli Şubesinin Projeler Koordinatörleri Dilara Yaltrak ve Neriman Altun, “Birsen hocamız bu eğitimin mimarı oldu. Yarattığı eğitim ortamı ile gençlerimize çok yararlı ve fırsatlarla dolu bu eğitimi, hem eğitmen olarak, hem de “Kariyer Yolculuğum” projemize bir alternatif yaratarak, İK uzmanlarından birebir mülakat deneyimi gençlerimize yaşattı. İstanbul’dan gelerek bize bu imkanı yaratan ConData firmasının İK Uzmanları; Merve Atalar, Merve Yıldız, Nilay Dere, Sena Sayar, Yunus İmer ve Mentorluk Projemizin Mentorlarından her zaman desteğini gençlerimize veren Artemiz Güler, Ertuğrul Maç, Serhat Kara’ya; tüm emekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdiler.