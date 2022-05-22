Yılmaz: Kaybeden, mutsuz adamları yazıyorum

Kocaeli’de okuyucularıyla buluşan Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Kocaeli Kitap Fuarı’nın en çok ilgi çeken fuarlardan biri olduğunu söyledi. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’ndaki programda Zafer Algöz, “Geçtiğimiz günlerde bu salonda gösterimiz vardı. Mükemmel bir salon. İstanbul’da yok böyle salon” dedi. Can Yılmaz ise “Kocaeli Kitap Fuarı en çok ilgi ve okur çeken fuarlardan biri. Çok verimli geçiyor. Bu salon, çok güzel bir salon olmuş” ifadelerini kullandı.

“YAZDIKLARIMI İMHA ETTİM”

Okuma yazma öğrendiği andan itibaren bir şeyler yazmaya çalıştığını söyleyen Can Yılmaz, “Uzun yıllar kitap yazabileceğime inanmıyordum. Kendine güvensizlik toplumumuzda çok yaygın. Ben de kendime güvenmedim. Benim yazdığımı kim ne yapsın diye ‘ahmakça’ düşünerek çoğunu imha ettim. Hiçbir zaman geri getiremeyeceğim 20 yılı kaybettim. Bu yüzden hikâyelerimde hep kaybeden mutsuz adamları yazıyorum. Genelde hikayelerimde ‘asla vazgeçmeyeceksin ve kendini küçümsemeyeceksin’ anlayışını işliyorum” şeklinde konuştu.