Yılmaz: Meclis üyelerinin haberi yok

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in mülkiyeti Dilovası Belediyesi’ne ait Diliskelesi Mahallesi, 41 bin 634metrekare arsanın satışını gerçekleştirmesi yönünden bir açıklama yayınlayan İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, '”41 dönümlük arazi nasıl satıldı? 41 dönümlük arazinin satışı mutlak suretle meclis üyelerinin kararı ile olur. Muhalefet ve iktidar partisi meclis üyeleri bu kararı ne şekilde aldı?” sorularını sordu.
MAHKEMEYE TAŞINARAK SATIŞ İPTAL EDİLEBİLİR
Kamuoyuna açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, “Edindiğim bilgilere göre; 41 dönümlük arazinin satışı hakkında muhalefet meclis üyelerinde haberi olamayanlar var. Mecliste kararın farklı okunduğu, o gün o şartlarda başka bir karar okunup imzalatıldığı söyleyenler var. Eğer böyle bir şey var ise çok büyük tehlikeli bir durum. Yani bu ihalenin mahkemeye taşınıp iptal edilme durumu olabilir. Çok şaibeli bir durum olabilir. 2022 yılında Dilovası Belediyesinin bütçesi 130 milyon öngörü olarak belirlenmiş. 177 milyonda bu arazi. Toplamda 307 milyon TL para” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.