22 May 2022 - 14:59- Siyaset G: 22 May 2022 - 15:00

Yılmaz: Meclis üyelerinin haberi yok

İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in mülkiyeti Dilovası Belediyesi’ne ait41 bin 634metrekare arsanın satışını gerçekleştirmesini sert bir şekilde eleştirerek, “41 dönümlük arazinin satışı hakkında muhalefet meclis üyelerinde haberi olamayanlar var” dedi
Yılmaz: Meclis üyelerinin haberi yok mask

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in mülkiyeti Dilovası Belediyesi’ne ait Diliskelesi Mahallesi, 41 bin 634metrekare arsanın satışını gerçekleştirmesi yönünden bir açıklama yayınlayan İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, '”41 dönümlük arazi nasıl satıldı? 41 dönümlük arazinin satışı mutlak suretle meclis üyelerinin kararı ile olur. Muhalefet ve iktidar partisi meclis üyeleri bu kararı ne şekilde aldı?” sorularını sordu.

MAHKEMEYE TAŞINARAK SATIŞ İPTAL EDİLEBİLİR

Kamuoyuna açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, “Edindiğim bilgilere göre; 41 dönümlük arazinin satışı hakkında muhalefet meclis üyelerinde haberi olamayanlar var. Mecliste kararın farklı okunduğu, o gün o şartlarda başka bir karar okunup imzalatıldığı söyleyenler var. Eğer böyle bir şey var ise çok büyük tehlikeli bir durum. Yani bu ihalenin mahkemeye taşınıp iptal edilme durumu olabilir. Çok şaibeli bir durum olabilir. 2022 yılında Dilovası Belediyesinin bütçesi 130 milyon öngörü olarak belirlenmiş. 177 milyonda bu arazi. Toplamda 307 milyon TL para” dedi.

22 May 2022 - 14:59 - Siyaset

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