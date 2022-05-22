Engin Koyun devam edecek!

Kocaelispor’da fiyasko şeklinde geçen ve 11 yıl sonra çıkılan 1. Lig’den aynı yıl düşülen bu sezonun ardından gözler mevcut başkan Engin Koyun’a çevrilmişti. İstifa edip etmeyeceği ya da olağanüstü genel kurul kararı alıp almayacağı konusunda Engin Koyun ile ilgili karar verildi.
BÜYÜKAKIN’IN KARARI MERAK EDİLİYORDU
Adanaspor maçında da tribünlere gelen yaklaşık 1500 taraftarın 90 dakika boyunca protestosu ile karşılaşan Engin Koyun ile yönetim kurulu üyeleri maçın ikinci yarısını izlememişti. Yaklaşık 10 gündür çeşitli temaslarda bulunan Engin Koyun’un göreve devam etmek istediği biliniyordu ve yeşil siyahlılar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın tavrını merak ediyordu. Tahir Büyükakın’ın Engin Koyun’a “Nasıl düşürdüysen öyle çıkaracaksın” iddiası gündeme düşmüş, devam kararının tepki ile karşılanacak olması Büyükakın’ı düşündürmüştü.
İSTEYEN YÖNETİCİ ÇEKİLEBİLİR
Elde edilen bilgilere göre Engin Koyun ve yönetiminin akıbeti belli oldu. Buna göre Engin Koyun yaptığı görüşmelerin ardından büyüklerinden “Devam et” kararının çıktığını yönetimine ilettiği öğrenildi. Böylece Engin Koyun başkanlığa devam etme kararı alırken, yöneticiler ilgili de “İsteyen bırakabilir” dediği de kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ata - Spora sıyaset bulaştımı boyle oluyor
erol demirbek TÜRK - bir kez kaptırdın mı iş bitti.
Yıldırım41 - Nasıl düşürdüyse, öyle düşürmeye devam edecek.
Kocaelispor için sevinmek bize haram oldu.
Yıldırım41 - Nasıl yani?!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.