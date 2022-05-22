Engin Koyun devam edecek!

Kocaelispor’da fiyasko şeklinde geçen ve 11 yıl sonra çıkılan 1. Lig’den aynı yıl düşülen bu sezonun ardından gözler mevcut başkan Engin Koyun’a çevrilmişti. İstifa edip etmeyeceği ya da olağanüstü genel kurul kararı alıp almayacağı konusunda Engin Koyun ile ilgili karar verildi.

BÜYÜKAKIN’IN KARARI MERAK EDİLİYORDU

Adanaspor maçında da tribünlere gelen yaklaşık 1500 taraftarın 90 dakika boyunca protestosu ile karşılaşan Engin Koyun ile yönetim kurulu üyeleri maçın ikinci yarısını izlememişti. Yaklaşık 10 gündür çeşitli temaslarda bulunan Engin Koyun’un göreve devam etmek istediği biliniyordu ve yeşil siyahlılar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın tavrını merak ediyordu. Tahir Büyükakın’ın Engin Koyun’a “Nasıl düşürdüysen öyle çıkaracaksın” iddiası gündeme düşmüş, devam kararının tepki ile karşılanacak olması Büyükakın’ı düşündürmüştü.

İSTEYEN YÖNETİCİ ÇEKİLEBİLİR

Elde edilen bilgilere göre Engin Koyun ve yönetiminin akıbeti belli oldu. Buna göre Engin Koyun yaptığı görüşmelerin ardından büyüklerinden “Devam et” kararının çıktığını yönetimine ilettiği öğrenildi. Böylece Engin Koyun başkanlığa devam etme kararı alırken, yöneticiler ilgili de “İsteyen bırakabilir” dediği de kaydedildi.