Kemal Can Aydemir: Bu sezonu unutmayacağım!

Kocaelispor’un eski stoperlerinden Kemal Can Aydemir bu sezon formasını giydiği Erokspor ile şampiyonluk yaşadı. Kemal Can kariyeri adına unutamayacağı bir sezonu geride bıraktığını belirtti. Kemalcan, Kocaelispor’un 2. Lig’e düşmesi ile ilgili olarak da “Hala inanamıyorum” yorumunu yaptı.

FIRTINALI BAŞLADI

Sezona 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor’da başlayan, devre arasında İstanbul ekibi Erokspor’a transfer olan ilimiz futbolcularından Kemal Can Aydemir kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. Başarılı stoper gazetemize verdiği özel röportajda fırtınalı günlerin ardından güneşli günler geçirdiğini ve kariyeri açısından unutamayacağı bir sezon geçirdiğini belirtti.

BU KISMI ÇOK UZATMAK İSTEMİYORUM

Erokspor ile 9 puan geriden gelerek şampiyon olmalarının çok önemli bir iş olduğunun altını çizen Kemal Can şu şekilde konuştu: Kocaelispor’un ardından sezon öncesinde Şanlıurfaspor ile anlaştım. Açıkçası süreç benim adıma pek olumlu geçmedi. Bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Şanlıurfa ekibine bundan sonraki sezonlarında başarı diliyorum.

9 PUAN GERİDEYDİK, 10 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLDUK

Devre arasında Erokspor’a geldim. Buraya gelmemde tanıdığım, sevdiğim arkadaşlarımın olmasıydı. 9 puan geriden geldik ve sezonu 10 puan önde tamamlayarak şampiyon bitirdik. Tüm takım, aile ortamının etkisi ile de başarılı oldu. Gerçekten ortamımız çok iyiydi. Kulübüm beni alırken Şanlıurfa’ya bonservis ödedi. Takımımlar sözleşmem devam ediyor. Yönetimimiz için de bir sorun yoksa ben Erokspor ile devam etmek istiyorum.

FETHİYE MAÇI KIRILMA MAÇIMIZDI

Bu sezonun kırılma maçı içerideki Fethiye maçıydı. O maçta herkesin gözlerinden ateş çıkıyordu. Bu maçı kazandık, ardından Fethiye de üst üste puanlar kaybetti. Derince maçı da çok zahmetliydi. Son anlardaki golümüzle galip gelince tüm ipleri elimize geçirdik. En zorlandığım maç Ordu maçıydı. Bu maç yedektim ve oruç tuttum. Burak arkadaşım sakatlanınca yerine girdim. Maç bitmek bilmedi ve bu maçı 2-1 kaybetmiştik.

BÖYLESİ SPOR ADAMLARINA İHTİYACIMIZ VAR

Hayırlısı ile güzel bir sezonu geride bıraktık. Takım arkadaşlarım, başkanımız, yönetimimiz ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Daha önce de size yaptığım açıklamada başkanımızdan bahsetmiştim. Ben hayatımda böyle bir insan tanımadım. Zafer Topaloğlu başkanımız bizimle fazla futbol konuşmaz. Hayata dair konuları genelde masaya yatırır. Hak hukuk konusunda çok titiz. Naif bir insan ve onun o düzeyli sohbeti sana da geçiyor. Eşine zor rastlanır. Türk futbolunun böyle spor adamlarına çok ihtiyacı var.

HALA İNANAMIYORUM

Kocaelispor’u da tabii ki yakından takip ettim. Biz Kocaelispor’un futbolcusuyduk ancak aynı zamanda taraftarıyız. Ligden düştüklerine hala inanamıyorum. Bu anlamda da çok üzgün olduğumu ifade etmeliyim. Biraz dinleneceğim ve ardından bireysel hocam ile yeni sezon çalışmalarına başlayacağım. Eşim Sevda ve nasip olursa doğacak olan kız bebeğimiz Asel’imize bu şampiyonluğu armağan ediyorum.