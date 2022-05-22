İlber Ortaylı'ya sürpriz doğum günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12. Kocaeli Kitap Fuarında, Tarihçi-Akademisyen-Yazar İlber Ortaylı, sevenleri ve okurları ile buluştu. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Kocaeli Kitap Fuarına katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya okurları yoğun ilgi gösterdi. Sevenlerine kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Ortaylı'ya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

İLBER HOCA 82 YAŞINA KİTAP FUARINDA GİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına konuk olan İlber Ortaylı’nın doğum günü sebebiyle 2 büyük pasta hazırlandı. Okurlarının kitaplarını imzaladığı imza alanına pasta getirildi. Pastayı gören Tarihçi-Akademisyen-Yazar İlber Ortaylı büyük şaşkınlık yaşadı. Büyük bir şaşkınlıkla pastasını kesen Ortaylı'nın mutluluğu görülmeye değerdi. Sevenlerinin sorusu üzerine 82 yaşına girdiğini söyledi. Sevenleri de kitaplarını imzalatırken İlber hocanın doğum gününü kutladı.

GENÇLERE OKUYUN TAVSİYESİ

Gençlere çok okumaları tavsiyesinde bulunan Ortaylı, ‘’Kendiniz geliştirmek için okumaktan başka çareniz yok. Kocaeli’deki milyonlarca gence tavsiyem çok okumalarıdır’’ dedi.