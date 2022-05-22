Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar ziyaretçilerini ağırladı

Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli Ticaret Odası ve birçok kuruluşun destekleriyle düzenlediği 12. Kitap Fuarı dün son ziyaretçilerini ağırladı. 2 yıl pandemi arası veren Kocaeli Kitap Fuarı adeta büyük buluşmalara da ev sahipliği yaptı. Fuarın en büyük sürprizlerinin başında ise, Kocaelili yayınevi ve kitapçılarının hep birlikte ve aynı holde buluşmaları oldu.

BULUT’TAN ZİYARET

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen ile birlikte fuarı ziyaret ederek, Kocaelili yayınevleri ve kitapçılarla da bir araya geldi. Kocaeli Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği Başkanı Mustafa Anayurtlu ve Başkan Yardımcısı Şerafettin Ergül tarafından ağırlanan Başkan Bulut, fuara özel hazırlıkları ve yayın hayatına kazandırdıkları eserler dolayısıyla takdir etti.

ERGÜL’DEN KOTO’YA TEŞEKKÜR

Kitap hamalı unvanıyla tüm dünyanın tanıdığı Şerafettin Ergül, “Bizim sevdamız kitaba olan sevda. Tüm dünyayı Kocaeli’den kitapla buluşturmak istiyoruz. Amerika’dan Japonya’ya kargoyla kitaplar gönderiyoruz. Türkiye’de kitapçılar ve yayıncılar olarak Türkiye’de ilk derneğiz. Kendi kentimizde kendi değerlerimizi de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Biz de bu şehrin değerlerini yaşatmak istiyoruz. Kocaeli’de 200’ün üzerinde yazar var. Bu isimleri daha fazla okuyucuyla buluşturmak istiyoruz. KOTO olarak her ay bir Kocaelili yazarın kitabını, meclis üyelerinizle buluşturmanız da takdir verici. KOTO’ya destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.