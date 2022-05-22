22 May 2022 - 16:39- Kültür-Sanat G: 22 May 2022 - 16:41

Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar ziyaretçilerini ağırladı

Bu yıl 12.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar, B Salonu’nda ziyaretçilerini ağırladı
Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar ziyaretçilerini ağırladı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli Ticaret Odası ve birçok kuruluşun destekleriyle düzenlediği 12. Kitap Fuarı dün son ziyaretçilerini ağırladı. 2 yıl pandemi arası veren Kocaeli Kitap Fuarı adeta büyük buluşmalara da ev sahipliği yaptı. Fuarın en büyük sürprizlerinin başında ise, Kocaelili yayınevi ve kitapçılarının hep birlikte ve aynı holde buluşmaları oldu.

BULUT’TAN ZİYARET

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen ile birlikte fuarı ziyaret ederek, Kocaelili yayınevleri ve kitapçılarla da bir araya geldi. Kocaeli Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği Başkanı Mustafa Anayurtlu ve Başkan Yardımcısı Şerafettin Ergül tarafından ağırlanan Başkan Bulut, fuara özel hazırlıkları ve yayın hayatına kazandırdıkları eserler dolayısıyla takdir etti.

ERGÜL’DEN KOTO’YA TEŞEKKÜR

Kitap hamalı unvanıyla tüm dünyanın tanıdığı Şerafettin Ergül, “Bizim sevdamız kitaba olan sevda. Tüm dünyayı Kocaeli’den kitapla buluşturmak istiyoruz. Amerika’dan Japonya’ya kargoyla kitaplar gönderiyoruz. Türkiye’de kitapçılar ve yayıncılar olarak Türkiye’de ilk derneğiz. Kendi kentimizde kendi değerlerimizi de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Biz de bu şehrin değerlerini yaşatmak istiyoruz. Kocaeli’de 200’ün üzerinde yazar var. Bu isimleri daha fazla okuyucuyla buluşturmak istiyoruz. KOTO olarak her ay bir Kocaelili yazarın kitabını, meclis üyelerinizle buluşturmanız da takdir verici. KOTO’ya destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

22 May 2022 - 16:39 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.371 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar ziyaretçilerini ağırladı mask
Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar ziyaretçilerini ağırladı
Yılmaz: Kaybeden, mutsuz adamları yazıyorum mask
Yılmaz: Kaybeden, mutsuz adamları yazıyorum
Tuğba Yurt,Karamürselli gençleri coşturdu mask
Tuğba Yurt,Karamürselli gençleri coşturdu
Yazar Prof. Dr. Alkin, “Varlıklı olmakla zenginlik arasında fark var” mask
Yazar Prof. Dr. Alkin, “Varlıklı olmakla zenginlik arasında fark var”
Oğuzhan Koç Kocaeli'de konser verecek mask
Oğuzhan Koç Kocaeli'de konser verecek
Kitap Fuarı’nda Atatürk ve Nutuk söyleşisi mask
Kitap Fuarı’nda Atatürk ve Nutuk söyleşisi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL