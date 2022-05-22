Bizim kızlar küme düştü! “2-0”

Bu sezon ilimizi Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Play-Out ikinci maçında İstanbul Dudullu ile deplasmanda karşılaştı. Hakem Melih Aldemir’in skandalları ile dolu bir maçı geride bırakan, tribünlerden ağza alınmayacak küfürlere maruz kalan Kocaeli Kadın FK mücadeleyi 50 ve 82. dakikalarda yediği gollerin ardından 2-0 kaybetti. İzmit’teki ilk maçta 1-1 berabere kalan yeşil siyahlılar böylece bir alt lige düştü.

UNUTMAK İSTEYECEĞİMİZ BİR SEZON!

Kocaeli takımları bu sezon çok kötü bir sezon geçirirken, Kocaelispor 1. Lig’den 2. Lig’e, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig’den 1. Lig’e düşmüştü. Darıca Gençlerbirliği’nin son hafta amatöre düşmekten kurtulduğu sezonda Belediye Derincespor Play-Off’u kıl payı kaçırdı, Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı da Play-Off maçlarında Samsunspor’a 2-0’lık seri ile mağlup olarak sezonu tamamladı.