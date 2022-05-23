23 May 2022 - 09:32- Spor G: 23 May 2022 - 09:34

Abdulkadir Yılmaz istifa etti

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Yılmaz'ın görevinden istifa etti. Sezon başında yönetimde basın sözcüsü olarak görev yapan Yılmaz, sezon...
Abdulkadir Yılmaz istifa etti mask

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Yılmaz'ın görevinden istifa etti. Sezon başında yönetimde basın sözcüsü olarak görev yapan Yılmaz, sezon devam ederken görevi devretmişti.  Yılmaz konuyla ilgili "Gelinen noktada Kocaelispor'umuzun ve camianın önünü açmak adına Kocaelispor Yönetim Kurulu'ndan ayrılıyorum. Saygı ve sevgilerimle..." 

23 May 2022 - 09:32 - Spor

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