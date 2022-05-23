Sude'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AKP'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü Niğde'de kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen feci kazada aralarında Kartepeli Sude Naz Akkuş'un da bulunduğu 3 genç hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı. Kartepe Köseköy'de ikamet eden ve bir kooperatifte kamyon şoförlüğü yapan Şaban Akkuş’un iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Sude Naz Akkuş'un cenazesi ailesi tarafından Kocaeli'ye getirildi.

CENAZEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Kartepe Akademi Lise'nin önceki dönem öğrencisi olan, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okuyan Sude Naz'ın cenaze bilgileri de netleşti. Gölcük Donanma Komutanlığı’ndaki törenlere katılmak üzere bugün Kocaeli'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sude Naz'ın cenaze törenine katılarak acılı aileye taziyelerini sunacak. Sude Naz Akkuş'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kartepe İstasyon Mahallesi Park Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.