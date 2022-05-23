Sude'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AKP'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü Niğde'de kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen feci kazada aralarında Kartepeli Sude Naz Akkuş'un da bulunduğu 3 genç hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı. Kartepe Köseköy'de ikamet eden ve bir kooperatifte kamyon şoförlüğü yapan Şaban Akkuş’un iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Sude Naz Akkuş'un cenazesi ailesi tarafından Kocaeli'ye getirildi.
CENAZEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Kartepe Akademi Lise'nin önceki dönem öğrencisi olan, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okuyan Sude Naz'ın cenaze bilgileri de netleşti. Gölcük Donanma Komutanlığı’ndaki törenlere katılmak üzere bugün Kocaeli'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sude Naz'ın cenaze törenine katılarak acılı aileye taziyelerini sunacak. Sude Naz Akkuş'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kartepe İstasyon Mahallesi Park Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İzmi̇tli̇ - KIZIMIZA ALLAH RAHMET EYLESİN.SEN CENAZE KATILMA BE ERDOĞAN.ZATEN YOLLAR GENİŞ DEĞİL SENİN ZATEN BİR DÜNYA KORUMA ARACIN VAR EEE SEN GELECEN DİYE VALİSİNDEN TUT KOMUTANINA KADAR HERKES MAKAM VE KORUMA ARAÇLARIYLA GELECEKLER.SEYRET SEN CURCUNAYI.ONUN İÇİN ERKENDEN VER TAZİYENİ GİT GÖLCÜĞE TÖRENE.
erol demirbek TÜRK - organize edenler, araç temin edenler araç ve şoför seçiminde özenli davranmalı idiler. 40 tane üniversiteli genci taşıyan aracın şoförü uyuyorsa demek ki önce yöneticiler uyumuş . yazık oldu insanlarımıza acıyı çekenler bilir gerisi BOŞ.
Tekin 41 - GENCLİK SÖLENİ MİTİNG VE KAZA.....
erol demirbek TÜRK - BU ŞİMDİ ŞÖLEN Mİ OLDU ? 3 SÜLALEYE YIKIM OLDU YARALILARIN AİLELERİ ENDİŞE İÇİNDE AL SANA ŞÖLEN OLMAZ OLSUN BÖYLESİ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.