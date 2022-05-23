23 May 2022 - 09:40- Asayiş G: 23 May 2022 - 09:43

Kız istemek için gelen aile kaza yaptı

Çayırova'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kız istemek için gelen aile kaza yaptı mask

Tekirdağ'dan kız istemek için Kocaeli'ye gelenleri taşıyan C.E. idaresindeki 59 J 1267 plakalı minibüs dönüş yolunda, Anadolu Otoyolu Şekerpınar gişeleri girişinde S.T'nin kullandığı 34 DNG 743 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 promil alkol tespit edilen otomobil sürücüsü S.T'ye 1823 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.

23 May 2022 - 09:40 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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