Kartepe Masterler’den tarihi başarı! “2-0”

Bu yıl 12.’si düzenlenen ve Covid’ten ötürü vefat eden Antalya Masterler futbolcusu Bülent Üstüner adına düzenlenen Uluslararası Türkiye Masterler Şampiyonası’nda mücadele eden Kartepe Masterler büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye şampiyonu oldu.

12’Sİ YABANCI TOPLAM 40 TAKIM KATILDI

Fanatic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Onkur’un düzenlediği Türkiye Masterler Şampiyonası’nın 12.’si Antalya Masterler futbolcusu Merhum Bülent Üstüner adına düzenlendi. Antalya Kremlin Palas Otel’in sahalarında düzenlenen dev organizasyona Kocaeli takımları damga vurdu. Son 8’de Kocaeli, Gölcük ve Kartepe masterler kalırken, şampiyonluğu Büyükçekmece Masterler’i İshak Topçu ve İbrahim Yılmaz’ın golleri ile 2-0 mağlup eden Kartepe Masterler elde etti.

FİNAL YOLCULUĞU

Kartepe Masterler grupta Romanya ekibi Crazy Team’i, Konya Masterler’i, İstanbul Çeliktepe’yi mağlup etti. Ardından çeyrek finalde ilimizden Gölcük Kanyon Masterler’i geçen Kartepe, yarı finalde de Denizli Masterler karşısında normal süresi 0-0 sona eren mücadeleyi penaltılar sonucu 4-1 kazandı ve finale kaldı.

İYİ BİR KADRO İLE ÇIKLAR

5 farklı ülkeden 12 yabancı kulüp olmak üzere toplam 40 takımın yer aldığı dev turnuvada finale kalan Kartepe Masterler şampiyonluk maçında İstanbul Büyükçekmece Masterler ile oynadı. Kartepe temsilcisi sahaya Mahmut, Gazi, Hasan Çelik, Mücahit, Hasan Öztürk, Oğuzhan Altınkaya, Batuhan, Bilal Turgut, Ercan Ağaçe, İbrahim Yılmaz ve İshak Topçu 11’i ile başladı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Mücadeleye fırtına gibi başlayan ekibimiz maçın başında jeneriklik bir gole imza attı. Savunmasından pas yaparak çıkan Kartepe’de Bilal ile İshak üçüncü bölgede paslaştı ve deneyimli futbolcu İshak usta bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0) Golden sonra ataklarını sıklaştıran Kartepe Masterler’in ikinci golü gecikmedi. Oğuzhan ön alanda yaptığı pres sonrası topu kazandı ve Ercan Ağaçe’ye pas verdi, Ercan’ın pasında da sahneye bu kez İbrahim Yılmaz çıktı ve skoru 2-0’a getirdi.

MÜTHİŞ BAŞARI

İkinci yarıda oyunu tutan ve rakibine gol izni vermeyen Kartepe Masterler mücadeleyi 2-0 kazanarak Türkiye Masterler Şampiyonu oldu. Maçın ardından aileleri ile birlikte büyük bir sevinç yaşayan Kartepe ekibi şampiyonluk kupasını kaldırmanın mutluğunu yaşadı. Öte yandan turnuvanın en iyi oyuncusu Kartepe’den Bilal Turgut olurken, aynı takımdan Hacı Ağdaş da en centilmen 3 oyuncudan birisi seçildi. Bu turnuvada yer alan ve daha önce 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan Kocaeli Masterler ile Gölcük Masterler de çeyrek finale yükseldi ancak son 4’e kalma şansını kaçırdı.

Erdem ÖVÜÇ

DERECELER VE TURNUVANIN ENLERİ

1.KARTEPE MASTERLER

2.BÜYÜKÇEKMECE MASTERLER

3.GAZİANTEP MASTERLER

4.DENİZLİ MASTERLER

EN CENTİLMEN TAKIM - Büyükçekmece

EN CENTİLMEN OYUNCULAR - Hacı Ağdaş – Kartepe, Ali Esmer – Dinamo Tonya ve Gae Ionut – Romanya Crazy Team

EN İYİ OYUNCU - Bilal Turgut - Kartepe

GOL KRALI - Barış Bakır- Büyükçekmece

EN İYİ KALECİ - Gökhan Ünlü - Denizli