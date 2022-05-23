23 May 2022 - 10:05- Spor G: 23 May 2022 - 10:06

İzmit 28 Haziran için zor olmadı! “3-0”
İzmit 28 Haziran için zor olmadı! “3-0” mask
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Manisa’da başlayan Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele eden İzmit 28 Haziran Ortaokulu ilk maçını kazandı. Kıbrıs Lefkoşe Okulu’nu 3-0 mağlup eden yeşil siyahlılar Antalya karşısında da kazanırsa Türkiye’nin en iyi 4 okulu arasına adını yazdıracak.

ARDA’DAN DUBLE

Erhan Okur ve Göksel Ali Argun koordinesinde mücadele eden 28 Haziran Ortaokulu, Türkiye finallerine çok iyi başladı. Kocaelispor U-14 takımı ağırlıklı futbolcuların yer aldığı takımımız ilk maçında Kıbrıs Lefkoşe Okulu’nu 3-0 Arda Mutlu’nun 2 ve Emircan’ın golleri ile 3-0 mağlup etti.

GOLLE BAŞLADIK

Henüz ilk dakika kullanılan kornerde Arda kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının 11 maçın 41. dakikasında Emircan’ın pasında yine Arda kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. (2-0) 52. dakikada ise bu kez sahneye Emircan çıktı. 2008 doğumlu futbolcunun yay üzerinden çektiği şut filelerle buluştu. (3-0)

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Maçta başka gol olmazken ilk maçını kazanan ekibimiz gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ekibimiz Antalya karşısında da kazandığı takdirde yarı finali garantilemiş olacak. 28 Haziran Ortaokulu, Kıbrıs’ın yanı sırada Trabzon (Trabzonspor), Samsun (Samsunspor) Antalya –1, (Antalyaspor) Antalya – 3, İstanbul 1 (Başakşehir) ve İstanbul 3 (Fenerbahçe) takımları arasında şampiyonluk için mücadele ediyor.

23 May 2022 - 10:05 - Spor

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