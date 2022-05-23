Kartepe’den kan bağışına destek

“Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü.

PERSONELDEN BÜYÜK İLGİ

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda 6’ncı defa düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı. Gereken formları dolduran kan bağışçıları herkesi kan vermeye davet ettiler.

KAN BAĞIŞINA ÇAĞRI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe Belediyesi olarak her fırsatta kan bağışı kampanyasına desteğimiz devam etmektedir. Mesai arkadaşlarımız tarafından kan bağışına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım 15 dakikan başkasının bir ömrüdür. Kan bağışına her zaman destek vermeliyiz” açıklamasında bulundu.