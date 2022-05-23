Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2022 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 17,57 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 57,92'ye yükseltildi

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken bu anket döneminde yüzde 57,92'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,41'den yüzde 33,28'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,68'den yüzde 19,54'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 17,84 TL iken, bu anket döneminde 18,47 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. 2023 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4'te sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14'te sabit kaldı.