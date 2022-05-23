Büyükşehir her yerde çalışıyor

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı ve Kandıra Sapağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan asfaltlama çalışmasıyla estetik bir görüntüye kavuştu. Kandıra Sapağı Kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında Demokrasi Bulvarı’nda baskı beton kaldırım yapıldı. Orta refüj yenilendi ve dekoratif led ışıklı aydınlatma direkleri dikildi. 400 metre uzunluktaki Demokrasi Bulvarında yağmursuyu ızgaraları yenilendi.
LED AYDINLATMALAR
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda üstyapı yenilemesi yapan Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sapağı ile birlikte Demokrasi Bulvarında son kat aşınma asfaltı seriminin de tamamlanmasıyla her iki cadde mükemmel bir görüntüye kavuştu. Demokrasi Bulvarında yolun sağlı sollu iki tarafında da 2 bin 500 metrekare baskı beton ve bordür imalatı yapan Büyükşehir ekipleri, orta refüjü yeniledi ve dekoratif led ışıklı aydınlatmalar ile bulvarı estetik bir görüntüye kavuşturdu.
KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILDI
Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Eski Kandıra Sapağında yaptığı düzenleme ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olmasını sağladı. Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapıldı. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirildi ve trafik kapasitesi arttırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.