23 May 2022 - 10:48- Gündem G: 23 May 2022 - 10:49

Büyükşehir her yerde çalışıyor

Büyükşehir, Kandıra Kavşağı ve Yahya Kaptana ulaşımın sağlandığı Demokrasi Bulvarında asfaltlama yaparak her iki yeri de güzel bir görünüme kavuşturdu

Büyükşehir her yerde çalışıyor mask
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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı ve Kandıra Sapağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan asfaltlama çalışmasıyla estetik bir görüntüye kavuştu. Kandıra Sapağı Kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında Demokrasi Bulvarı’nda baskı beton kaldırım yapıldı. Orta refüj yenilendi ve dekoratif led ışıklı aydınlatma direkleri dikildi. 400 metre uzunluktaki Demokrasi Bulvarında yağmursuyu ızgaraları yenilendi.

LED AYDINLATMALAR

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda üstyapı yenilemesi yapan Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sapağı ile birlikte Demokrasi Bulvarında son kat aşınma asfaltı seriminin de tamamlanmasıyla her iki cadde mükemmel bir görüntüye kavuştu. Demokrasi Bulvarında yolun sağlı sollu iki tarafında da 2 bin 500 metrekare baskı beton ve bordür imalatı yapan Büyükşehir ekipleri, orta refüjü yeniledi ve dekoratif led ışıklı aydınlatmalar ile bulvarı estetik bir görüntüye kavuşturdu.

KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Eski Kandıra Sapağında yaptığı düzenleme ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olmasını sağladı. Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapıldı. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirildi ve trafik kapasitesi arttırıldı.

23 May 2022 - 10:48 - Gündem

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