Olimpiyat ateşini GEBZESEM’de yaktılar

Gebze’de doğup büyüyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kağıtspor’da judo sporu ile tanıştıktan sonra başarı merdivenlerini teker teker çıkan milli sporcularımız Tuğçe Beder ve Merve Azak, 2024 Olimpiyatlarına GEBZESEM’de hazırlanıyor. ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında Türkiye’de eşine ender rastlanan bir tesisi Gebze’ye kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Sporcu Sağlığı Merkezi’nden Olimpiyatlara katılacak ve bu önemli organizasyonda derece yapabilecek sporcuların yetişmesine katkı sunacak. Tam da bu noktada Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un iki bayan judocusu Tuğçe Beder ve Merve Azak, GEBZESEM’de Olimpiyat vizesi almak için yoğun bir tempoda çalışıyor.

HEDEF 2024 OLİMPİYATLARI

26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te 10 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Kocaeli’nin milli judocuları Tuğçe Beder ve Merve Azak da her sporcunun hayali olan Olimpiyatlara katılıp, 306 madalyadan birine sahip olmak istiyor. Olimpik havuz sporcusu olan bir başka deyişle judo branşında 48 kilogramda Olimpiyatlara aday gösterilen Tuğçe Beder ve Merve Azak, GEBZESEM’de antrenörleri Haluk Bayraktar gözetiminde 2024 Olimpiyatları’na hazırlanıyor.

“GEBZESEM BİZİM EVİMİZ”

‘GEBZESEM bizim evimiz’ diyerek tesisin kendilerine kattığı değeri anlatan Tuğçe Beder, Olimpiyat vizesi alacağına inanıyor. 2015 yılında Bosna Hersek’te düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olarak Judo Federasyonu tarihinde ilk dünya derecesi elde eden sporcu olma özelliğini taşıyan Tuğçe Beder’in pek çok ulusal ve uluslararası arenada şampiyonlukları bulunuyor. Öz kardeşi gibi gördüğü Merve Azak ile GEBZESEM’de sıkı bir antrenman programına tabi tutulan 23 yaşındaki sporcu, ay yıldızlı bayrağı 2024 Olimpiyatları’nda dalgalandırmak istediğini söyledi.

“ULAŞTIĞIMIZ BAŞARILARININ DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIM”

11 yıldır Büyükşehir Belediye Kağıtspor çatısı altında judo sporu yaptığını belirten Tuğçe Beder, “2015’te dünya üçüncülüğü, devamında Liselerarası Dünya Şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluğu gibi birçok derece kazandım. Asıl hedefim 2024 yılına kadar çok çalışıp, Paris’te yapılacak 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda zirveye çıkmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımı GEBZESEM’de sürdürüyorum. Buranın imkanlarından en iyi şekilde faydalanıyoruz. Bu da bizi daha ileriye götürecek ve daha kolay başarıya ulaşmamızı sağlayacak. Bize sağladığı imkanlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Bu imkanlar sayesinde şu ana kadar ulaştığımız başarılarının daha iyisini yapacağıma inanıyorum” diye konuştu.

“ŞANLI BAYRAĞIMIZI OLİMPİYATLARDA DALGALANDIRACAĞIM”

2024 Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlandığını belirten milli sporcu Tuğçe Beder, “Bu süreçte Büyükler Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu gibi kazanmam gereken birçok madalya var. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmayacağım. Olimpiyatlara gidebilecek sporcuları puan maçları belirliyor. Bu doğrultuda haziran ayından itibaren milli takım seçmesi ve Olimpiyat puan maçları başlayacak. Puan maçlarında kazandığımız madalyalar ve puanlar sayesinde kotaya girmeyi hedefliyorum. Şu an olimpik havuzdayım. Bu da beni 2024 Olimpiyatları’na aday sporcu olarak gösteriyor. İnşallah en kısa sürede kotayı alıp, ay yıldızlı şanlı bayrağımızı 2024 Olimpiyatları’nda dalgalandıracağım” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A GEBZESEM TEŞEKKÜRÜ

Tuğçe Beder gibi 48 kilogramda yarışan 19 yaşındaki sporcu Merve Azak da judodaki şampiyonluklarını Olimpiyat vizesi alarak taçlandırmak amacında. Akdeniz Oyunları kampı öncesi son hazırlıklarını GEBZESEM’de tamamlayan Merve Azak, tesisteki olanakların kendisine güç ve moral verdiğini söyledi. Kağıtspor’un altyapısında yetiştiğini ifade eden Merve Azak, “Judo branşında 48 kilogramda yarışıyorum. Olimpik havuz sporcuyum. Kağıtspor’un altyapısında yetiştim. Kağıtspor ile birlikte Eyof (Avrupa Gençlim Olimpiyatları) şampiyonluğuna imza attık. Akdeniz Oyunları kampı öncesi son hazırlıklarımı GEBZESEM’de tamamladım. Biz sporculara verdiği imkanlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞACAĞIM VE KAZANACAĞIM”

GEBZESEM’de fiziksel ve teknik çalışmalar yapan Merve Azak, 2024’e giden yolda bir hayli umutlu. Başarılı sporcu, “Yakında Olimpiyat puan maçlarım başlıyor. Önümüzde Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi iki önemli organizasyon var. Her ikisinde de şampiyon olmak istiyorum. Ama asıl hedefim 2024 Olimpiyatlarına katılıp, burada altın madalya kazanmak” diye konuştu.