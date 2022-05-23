Gölcük’te Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek

Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü geçen yıl vefat eden Sezai Karakoç’un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olacak olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 9-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenecek.
Sempozyumların Gölcük’ün adının tanıtılmasında önemli olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin adının edebiyat, sanat ve kültür ile anılması ve ülkemiz genelinde tanınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.