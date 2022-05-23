23 May 2022 - 11:12- Kültür-Sanat G: 23 May 2022 - 11:13

Gölcük’te Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek.

Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü geçen yıl vefat eden Sezai Karakoç’un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olacak olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 9-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenecek.

Sempozyumların Gölcük’ün adının tanıtılmasında önemli olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin adının edebiyat, sanat ve kültür ile anılması ve ülkemiz genelinde tanınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

23 May 2022 - 11:12 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.143.589 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar ziyaretçilerini ağırladı mask
Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar ziyaretçilerini ağırladı
İlber Ortaylı'ya sürpriz doğum günü mask
İlber Ortaylı'ya sürpriz doğum günü
Yılmaz: Kaybeden, mutsuz adamları yazıyorum mask
Yılmaz: Kaybeden, mutsuz adamları yazıyorum
Tuğba Yurt,Karamürselli gençleri coşturdu mask
Tuğba Yurt,Karamürselli gençleri coşturdu
Kandıra dartısı" Kocaeli'nin tescillenen 4. gastronomi ürünü oldu mask
Kandıra dartısı" Kocaeli'nin tescillenen 4. gastronomi ürünü oldu
İclal Aydın: ‘’Kalbim yazmak için çarpıyor’’ mask
İclal Aydın: ‘’Kalbim yazmak için çarpıyor’’
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL