23 May 2022 - 11:12- Gündem G: 23 May 2022 - 11:13

Yeniyalı Cami’ye engelli bireyler için asansör yapıldı

Körfez’de bulunan Yeniyalı Cami’ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı.
Yeniyalı Cami’ye engelli bireyler için asansör yapıldı mask

Vatandaşların talepleri sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı ile başlayan çalışma tamamlandı, Yeniyalı Cami’ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı. Hem yaşlılar hem de engelliler için büyük kolaylık sağlayacak olan asansör, 385 kilogram ağırlığı taşıyacak kapasitede.

23 May 2022 - 11:12 İHA Kocaeli- Gündem

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