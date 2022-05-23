Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş planı ortaya çıktı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında Selahattin Demirtaş’ın çalışma arkadaşı Zinar Karavil’in yazdığı “Demirtaş’ın Beyaz Sandalyesi” kitabından dikkat çeken ayrıntıları paylaştı. 4 Kasım 2016’da ilk kez tutuklanan, 2 yıl sonra, 7 Aralık 2018’de, 4 yıl 8 aylık cezasının onaylanmasıyla hüküm alan, Selahattin Demirtaş’ın kitaba göre cezasının bitmesiyle birlikte yeniden davalar açılarak içeride tutulmak istendiği öne sürülüyor.

"ERDOĞAN'IN ELİNİ RAHATLATMAK İÇİN TUTULUYOR"



Barış Terkoğlu yazısında “Demirtaş’ın Beyaz Sandalyesi” kitabına da dayanarak Selahattin Demirtaş’ın türlü oyunlarla hapishanede nasıl tutulduğuna dair olaylar ortaya atarken yazısının sonunda bunun bir AK Parti planı olduğunu iddia etti. Demirtaş’ın, terörle mücadele ya da devletin bekası için değil, Erdoğan’ın seçimlerde elini rahatlatmak için yargılandığını belirten Terkoğlu yazısının sonunda “Demirtaş hakkındaki hükmün, 2023 seçimlerine giremeyecek şekilde kurgulanması bile çok şey söylüyor. 28 Şubat ya da Gezi davaları gibi…. Fethullahçıların başlattığı işi iktidarın aparatları sürdürüyor. “Kullanışlı adalet”, adaletsizliğin yolu oluyor. Her kapıyı açtığınız anahtara güvenmeyin. Ya bir gün sizin kapınızı da aralarsa…” ifadelerini kullandı.