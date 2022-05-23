Hürriyet, geleceğin futbol yıldızlarıyla buluştu 

Spora ve sporcuya verdiği destekler ile her zaman ön planda olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün gerçekleştirilen futbol turnuvası organizasyonunda geleceğin yıldız adaylarıyla bir araya geldi. Yeşilova’da bulunan İzmit Belediyesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası Merhum Mustafa Fil Futbol Turnuvası’nın final müsabakasını izleyen Başkan Hürriyet, tüm sporculara kupa ve madalyalarını takdim etmesinin ardından turnuvaya katılan kulüplere de futbol topu hediye etti.



MİNİKLERDEN YOĞUN İLGİ

Ev sahibi Yeşilovaspor’un yanı sıra Bekirderespor, Çayırtepespor, Yenişehirspor ve Beşiktaş’ın futbol okullarında eğitim gören yaklaşık 100 miniğin ter döktüğü organizasyonda katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, turnuvaya ismi verilen Mustafa Fil’in ailesine plaket takdim etti. Organizasyona katılan minikler ve aileleri tarafından büyük ilgi gören Hürriyet’e, Bekirderesporlu minikler çiçek hediye etti.



“ANNE VE BABALARI KUTLUYORUM”

Yaklaşık iki saat süren organizasyonda konuşan Başkan Hürriyet, “Sevgili veliler, değerli çocuklar. Öncelikle, tüm takımlarımız gönüllerin şampiyonu. Hepsi çok başarılı ve güzel bir turnuva geçirdiler. Emeği olan değerli hocalarımıza, değerli kulüp yöneticilerimize sonsuz teşekkürler. Çocukların sporda, sanatta desteklenmesi çok önemli. Ben bu anlamda anne ve babaları kutlamak istiyorum. Çünkü anne babaların çocuklarına desteği çok önemli.



“HER TÜRLÜ DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”

Onların kötü alışkanlıklardan korunması, iyi bireyler olarak yetişmesi, sporcu olması, takım oyununu öğrenmeleri, dayanışmayı öğrenmeleri okullarında da başarıyı getiren önemli bir etken. Bu anlamda da aileleri kutluyorum. Biz de belediyemiz olarak bütün çalışma arkadaşlarımızla sporun her dalını gücümüz yettiğince desteklemeye çalışıyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, kupa töreni sonrası çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.