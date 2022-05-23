Kurt’tan Yıldızlı’ya: Devlete seri katil demesini destekliyor musunuz?

MHP Kocaeli İl Teşkilatı tarafından Gebze’de düzenlenen ‘Dünden Bugüne Kahraman Türk Kadını Nene Hatun’u Anma Programı’nda ses sanatçısı Azerin sahne aldı. Düzenlenen programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin YILIK, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanları katıldı. Programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

“TÜRK KADINININ ŞEREFLİ MÜCADELESİNDE SAKLI”

Programda söz alan İl Başkanı Yunus Emre Kurt; “Nene Hatun’un, Seher Fatma’nın, Şerife Bacı’nın, Gördesli Makbule’nin torunları olan siz değerli hanımefendilerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Biliyoruz ki Kadının tarihi insanlığın tarihidir, çünkü kadın insan, bizler de insanoğluyuz. Anadolu coğrafyasındaki var oluş sırrımız Türk kadının şerefli mücadelesinde saklıdır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım nezdinde ebediyete irtihal eden tüm annelerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

“ÜLKÜCÜ HAREKET’E DAVET EDİYORUM”

Türkiye’nin geleceği; kadınlarımızın üstleneceği yapıcı role, yapacakları değerli çalışmalara ve eşsiz fedakârlıklara yakından bağlıdır. Bu itibarla parti olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız, her şartta kadınlarımızın hak ve hukukunu korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızı da gücümüze güç katmaya, parti çalışmalarımızda omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum. Milliyetçi Ülkücü Hareket’e davet ediyorum.

“BAŞKA İLKLERİ VE BAŞARILARI GÖRMEYİ ÜMİT EDİYORUM”

Malumunuz üzerine 10 ay önce Ülkü Ocakları İl Başkanı iken liderimizin tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak görevlendirildim. Bu süreçte birçok ilke, birçok başarıya hep birlikte imza attık. Kocaeli’de yaşayan her vatandaşımızın desteğini yürekten hissettik. Bu vesileyle bir kez daha aziz ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus Emre KURT olarak sizlerin kardeşi, dostu olmayı nasip eden Rabbime şükrediyorum. Hep birlikte başka ilkleri ve başarıları görmeyi ümit ediyorum. Şimdiye dek olduğu gibi kafanızı nereye çevirirseniz Milliyetçi Hareket Partisini göreceksiniz.

“EMANET EDEMEYİZ”

Haziran 2023’te olacak seçimlere kadar çok çalışacağız. Cumhur İttifakını ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni herkese anlatacağız. Tarihin hep haklı çıkardığı Liderimiz Devlet Bahçeli’nin vizyonundan, Önce Ülkem ve Milletim anlayışından herkesi haberdar edeceğiz. Devletimizi Burası Kürdistan diyenlere Ne Kürdistanı burası Türkiye Cumhuriyeti diyemeyenlere emanet edemeyiz. Devletimizi şehide şühedaya küfreden ve halada ilimizde siyaset yapma yüzsüzlüğü gösterenlere emanet edemeyiz. Devletimizi Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz diyen terörist Selahattin Demirtaşın çizgisini beğeniyorum diyenlere emanet edemeyiz. Devletimiz teröristleri toprağa gömüyor. Siz de o teröristlerle kahvaltı rüyaları görenleri sandığa gömmelisiniz.

“CHP İL BAŞKANI BAŞTA OLMAK ÜZERE SORUYORUM”

Komşumuz aziz şehir İstanbul’un CHP’li il başkanı geçen hafta cezaya mahkum oldu. 7 dakikada çeyrek domuz etini yemekle övünenleri savunmak için sıraya girenlere CHP İl başkanı başta olmak üzere soruyorum; Devlete seri katil demesini destekliyor musunuz? PKK’lı terörist Sakine Cansız ile ilgili görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 24 Nisan 1915 de Ermeni soykırımı gerçekleşmiştir demesini destekleyerek siz de sözde Ermeni Soykırımını kabul ediyor musunuz? Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganını doğru bulmuyorum diyen HDP aşığı bu eski il başkanının devlet büyüklerine hakaretlerine ne diyeceksiniz? Bu zihniyetin karşısında Cumhur İttifakı vardır. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayarak MHP’nin ve Cumhur İttifakının başarısı yani Türk Milletinin başarısı için çalışıyoruz. Sizlerin de desteğinizi ve duanızı rica ediyoruz.”