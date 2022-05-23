15 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek kritik ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turu sonrasında gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz." yanıtını vermişti. Çavuşoğlu, İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.