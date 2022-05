MİGROS UP ikinci çağrı dönemi açıldı

Migros, girişimcilerle ortak inovasyon geliştirmek amacıyla kurduğu Migros Up ile Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor. Girişimlerin, perakende çalışma ortamında ve Migros profesyonelleriyle beraber geliştirilmesini sağlayan Migros Up, ikinci çağrı dönemi başvurularını almaya başladı. Migros Up Ortak İnovasyon Platformu’na 3 Haziran tarihine kadar başvurular gerçekleştirebilecek.