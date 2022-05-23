23 May 2022 - 15:40- Ekonomi G: 23 May 2022 - 15:41

Ericsson’dan Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi  

Ericsson’ın yeni platformu kamu hizmetlerine yönelik 4G ve 5G çözümlerinin geliştirilmesini hızlandıracak.

Ericsson Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı ve Kamu Hizmetleri, Enerji ve Endüstrilerden Sorumlu Yardımcı Başkan Koustuv Ghoshal, "Özel hücresel ağlar, kamu kurumlarının dijital dönüşüm yolculuklarında birden fazla kullanım alanını ele almaya yönelik başlıca katalizörler arasında yer alıyor. Ekosistem iş ortaklarımızın katkılarıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi ile birlikte, kamu kurumları farklı 4G ve 5G kullanım alanlarını deneme imkanı bulacak. Dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumlarıyla şebeke modernizasyonu yolculuklarında iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
# bir, ile

23 May 2022 - 15:40 - Ekonomi

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