Ericsson’dan Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi  

Ericsson Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı ve Kamu Hizmetleri, Enerji ve Endüstrilerden Sorumlu Yardımcı Başkan Koustuv Ghoshal, "Özel hücresel ağlar, kamu kurumlarının dijital dönüşüm yolculuklarında birden fazla kullanım alanını ele almaya yönelik başlıca katalizörler arasında yer alıyor. Ekosistem iş ortaklarımızın katkılarıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Küresel Kamu Hizmetleri İnovasyon Merkezi ile birlikte, kamu kurumları farklı 4G ve 5G kullanım alanlarını deneme imkanı bulacak. Dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumlarıyla şebeke modernizasyonu yolculuklarında iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.