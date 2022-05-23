23 May 2022 - 15:40- Gündem G: 23 May 2022 - 15:41

Malatyalılar Derneği, ADD’ye toplu üye oldu

Kocaeli Malatyalılar Derneği(KOMAD) Başkanı İlkin Doydum ve yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Kocaeli Şubesi’ne giderek toplu halde üye oldular
Malatyalılar Derneği, ADD’ye toplu üye oldu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Malatyalılar Derneği (KOMAD) başkan ve üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, Kocaeli Kitap Fuarı’nda bulunan ADD Kocaeli Şubesi’nin #ÜyeOl#EtkiyiArttır standına özel olarak ziyarette bulundular. Atatürkçü vatansever üyeler, ADD Kocaeli’ye üye oldular. ADD Kocaeli Şube BaşkanıTaylan Bingöl, “KOMAD Başkanı İlkin Doydum'a, yönetimine ve üyelerine teşekkür ediyor, bu katılımın tüm Kocaeli’ye örnek olmasını temenni ediyoruz.ADD Kocaeli Şubesi olarak, kadın gençlik ve komisyon örgütlenmelerimizi tamamlamış, kent gündeminde söz sahibi, “-mış” gibi olmayan eylemler yapan, bağımsız tarafsız ve Atatürkçü çizgimiz ile Kemalist bir Türkiye için gönüllü mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

23 May 2022 - 15:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.143.589 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alzheimer Yaşam Evi Kocaeli Tabip Odası’nı ağırladı mask
Alzheimer Yaşam Evi Kocaeli Tabip Odası’nı ağırladı
Başiskele Belediyesi Çölyak Hastalarının Yanında   mask
Başiskele Belediyesi Çölyak Hastalarının Yanında  
Başiskeleliler’e önemli hatırlatma: son gün 31 Mayıs      mask
Başiskeleliler’e önemli hatırlatma: son gün 31 Mayıs     
Çınar Akademi kabul sınavında son başvuru tarihi: 25 Mayıs  mask
Çınar Akademi kabul sınavında son başvuru tarihi: 25 Mayıs 
Kaza geçiren Altınten’e geçmiş olsun ziyareti mask
Kaza geçiren Altınten’e geçmiş olsun ziyareti
Malatyalılar Derneği, ADD’ye toplu üye oldu mask
Malatyalılar Derneği, ADD’ye toplu üye oldu
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL