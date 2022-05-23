Malatyalılar Derneği, ADD’ye toplu üye oldu

Kocaeli Malatyalılar Derneği (KOMAD) başkan ve üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, Kocaeli Kitap Fuarı’nda bulunan ADD Kocaeli Şubesi’nin #ÜyeOl#EtkiyiArttır standına özel olarak ziyarette bulundular. Atatürkçü vatansever üyeler, ADD Kocaeli’ye üye oldular. ADD Kocaeli Şube BaşkanıTaylan Bingöl, “KOMAD Başkanı İlkin Doydum'a, yönetimine ve üyelerine teşekkür ediyor, bu katılımın tüm Kocaeli’ye örnek olmasını temenni ediyoruz.ADD Kocaeli Şubesi olarak, kadın gençlik ve komisyon örgütlenmelerimizi tamamlamış, kent gündeminde söz sahibi, “-mış” gibi olmayan eylemler yapan, bağımsız tarafsız ve Atatürkçü çizgimiz ile Kemalist bir Türkiye için gönüllü mücadelemize devam edeceğiz” dedi.