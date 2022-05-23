23 May 2022 - 15:41- Gündem G: 23 May 2022 - 15:42

Kaza geçiren Altınten’e geçmiş olsun ziyareti
Kaza geçiren Altınten’e geçmiş olsun ziyareti mask
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Gensenta İlaç Sanayi A.Ş. Vardiya Formeni İlker Altınten, bayram tatili için geldiği Kocabayramlar’da kaza geçirdi. Aracından inerken diz dönmesi ile karşılaşan İlker Altınten hemen Kandıra Ecz. M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste filmi çekilen ve sağ ayağı alçıya alınan AltıntenKocabayramlar’da dinleniyor. Komşu ve arkadaşları İlker Altınten’i yalnız bırakmadı. Ailece ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu. İlker Altınten’e geçmiş olsun ziyaretine; Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Erhan Bayram, Necdet Ergün ve Serkan Bayram ile eşleri katıldı. Ziyarette aile büyüğü Muhammet Altınten ve ailesi de hazır bulundu.

23 May 2022 - 15:41 - Gündem

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