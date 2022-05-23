Coca-Cola’dan kadın istihdamına destek

Coca-Cola İçecek (CCI) işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında başlattığı “Forklift Operatörü Eğitim Programı” ile kadınlara istihdam alanı açtı. Eğitim programı sayesinde hem dengeyi ve çeşitliliği sağlamayı hem de önyargıları kırmayı hedefleyen CCI’ın kadın forklift operatörleri Çorlu, İzmir ve Bursa fabrikalarında görevlerine başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.