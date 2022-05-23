Coca-Cola’dan kadın istihdamına destek

Coca-Cola İçecek (CCI) işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında başlattığı “Forklift Operatörü Eğitim Programı” ile kadınlara istihdam alanı açtı. Eğitim programı sayesinde hem dengeyi ve çeşitliliği sağlamayı hem de önyargıları kırmayı hedefleyen CCI’ın kadın forklift operatörleri Çorlu, İzmir ve Bursa fabrikalarında görevlerine başladı.