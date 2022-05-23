En sevilen köfte hangi şehirden çıkacak?

Yemeksepeti tarafından 20 Mayıs - 29 Mayıs tarihlerinde TikTok’ta düzenlenecek yarışmada, “Türkiye’nin en sevilen köftesi” seçilecek. “Türkiye’nin Köfteleri Yarışıyor!” adlı bu online festivalde birbirinden eğlenceli 8 TikTok fenomeni, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8 köfteyi temsil edecek ve bu karın acıktıran, bol etkileşimli yarışmada izleyicileri etkileyerek oylarını almaya çalışacak
EN SEVİLEN KÖFTE
Fenomenlerin en iyi ve öne çıkan yanlarıyla anlatacağı İnegöl Köfte, Pideli Köfte, Sivas Köfte, Adapazarı Islama Köfte, Şiş Köfte, Tekirdağ Köfte, Akçaabat Köfte ve İzmir Köfte; Yemeksepeti TikTok hesabında yapılacak anketlerde kıyasıya yarışacak. 20 - 29 Mayıs tarihleri arasında en fazla oyu toplayan köfte, "Türkiye’nin en sevilen köftesi” olarak TikTok’ta duyurulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.