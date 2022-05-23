23 May 2022 - 15:42- Ekonomi G: 23 May 2022 - 15:44

En sevilen köfte hangi şehirden çıkacak?

Yemeksepeti’nin düzenlediği “Türkiye’nin Köfteleri Yarışıyor” etkinliği ile Türkiye’nin en sevilen köftesi, Türk halkının oylarıyla TikTok’ta seçilecek.

En sevilen köfte hangi şehirden çıkacak? mask

Yemeksepeti tarafından 20 Mayıs - 29 Mayıs tarihlerinde TikTok’ta düzenlenecek yarışmada, “Türkiye’nin en sevilen köftesi” seçilecek. “Türkiye’nin Köfteleri Yarışıyor!” adlı bu online festivalde birbirinden eğlenceli 8 TikTok fenomeni, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8 köfteyi temsil edecek ve bu karın acıktıran, bol etkileşimli yarışmada izleyicileri etkileyerek oylarını almaya çalışacak

EN SEVİLEN KÖFTE

Fenomenlerin en iyi ve öne çıkan yanlarıyla anlatacağı İnegöl Köfte, Pideli Köfte, Sivas Köfte, Adapazarı Islama Köfte, Şiş Köfte, Tekirdağ Köfte, Akçaabat Köfte ve İzmir Köfte; Yemeksepeti TikTok hesabında yapılacak anketlerde kıyasıya yarışacak. 20 - 29 Mayıs tarihleri arasında en fazla oyu toplayan köfte, "Türkiye’nin en sevilen köftesi” olarak TikTok’ta duyurulacak.

23 May 2022 - 15:42 - Ekonomi

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