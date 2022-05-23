Türk Telekom GameX 2022’de oyunseverler için yerini aldı

Türk Telekom; GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda oyun, müzik, dijital ödeme platformu gibi yenilikçi çözüm ve markaları ile ziyaretçilerine ayrıcalıklı deneyimler sundu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Mayıs tarihine kadar devam eden fuarda, oyun markası GAMEON ve yenilikçi dijital servisleri Playstore, Muud, Selfy ve Pokus ile yer alan Türk Telekom, düzenlediği turnuvalarla katılımcılara renkli anlar yaşattı.