23 May 2022 - 15:43- Ekonomi G: 23 May 2022 - 15:44

Türk Telekom GameX 2022’de oyunseverler için yerini aldı

Türk Telekom; GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda oyun, müzik, dijital ödeme platformu gibi yenilikçi çözüm ve markaları ile zi...
Türk Telekom GameX 2022’de oyunseverler için yerini aldı mask

Türk Telekom; GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda oyun, müzik, dijital ödeme platformu gibi yenilikçi çözüm ve markaları ile ziyaretçilerine ayrıcalıklı deneyimler sundu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Mayıs tarihine kadar devam eden fuarda, oyun markası GAMEON ve yenilikçi dijital servisleri Playstore, Muud, Selfy ve Pokus ile yer alan Türk Telekom, düzenlediği turnuvalarla katılımcılara renkli anlar yaşattı.
# ile

23 May 2022 - 15:43 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.143.589 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları’nın ilki KSO’da gerçekleşti mask
‘Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları’nın ilki KSO’da gerçekleşti
GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı mask
GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı
Aksigorta Acenteleri ek komisyon kazanıyor mask
Aksigorta Acenteleri ek komisyon kazanıyor
Samsung, yeni dART Platformu’nu tanıttı! mask
Samsung, yeni dART Platformu’nu tanıttı!
Türk Telekom GameX 2022’de oyunseverler için yerini aldı mask
Türk Telekom GameX 2022’de oyunseverler için yerini aldı
Albaraka Türk notunu yükseltti mask
Albaraka Türk notunu yükseltti
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL