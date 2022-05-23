23 May 2022 - 15:43- Ekonomi G: 23 May 2022 - 15:45

Albaraka Türk notunu yükseltti

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 10 üzerinden 9.14 olarak belirlendi. DRC Rating...
Albaraka Türk notunu yükseltti mask

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 10 üzerinden 9.14 olarak belirlendi. DRC Rating (Due Diligence & Rating Company) tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlandı. Buna göre; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, şeffaflık ve yönetim kurulu olmak üzere 4 başlıkta yapılan incelemenin ardından Albaraka Türk’ün geçen sene 10 üzerinden 9.12 olan derecelendirme notu bu sene 9.14’e yükseldi. DRC Rating uyum notuna ilişkin açıklama yapan Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek K. Temsah, “Tüm paydaşlarımıza değer katan katılım bankası olmaya devam ediyoruz.” Dedi.

23 May 2022 - 15:43 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.143.589 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları’nın ilki KSO’da gerçekleşti mask
‘Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları’nın ilki KSO’da gerçekleşti
GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı mask
GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı
Aksigorta Acenteleri ek komisyon kazanıyor mask
Aksigorta Acenteleri ek komisyon kazanıyor
Samsung, yeni dART Platformu’nu tanıttı! mask
Samsung, yeni dART Platformu’nu tanıttı!
Türk Telekom GameX 2022’de oyunseverler için yerini aldı mask
Türk Telekom GameX 2022’de oyunseverler için yerini aldı
Albaraka Türk notunu yükseltti mask
Albaraka Türk notunu yükseltti
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL