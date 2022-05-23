Albaraka Türk notunu yükseltti

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 10 üzerinden 9.14 olarak belirlendi. DRC Rating (Due Diligence & Rating Company) tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlandı. Buna göre; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, şeffaflık ve yönetim kurulu olmak üzere 4 başlıkta yapılan incelemenin ardından Albaraka Türk’ün geçen sene 10 üzerinden 9.12 olan derecelendirme notu bu sene 9.14’e yükseldi. DRC Rating uyum notuna ilişkin açıklama yapan Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek K. Temsah, “Tüm paydaşlarımıza değer katan katılım bankası olmaya devam ediyoruz.” Dedi.