23 May 2022 - 15:44- Ekonomi G: 23 May 2022 - 15:45

GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.  

GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı mask

Kampanya kapsamında Bonus kart sahipleri, GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor. Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL; 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.

 

SMS GÖNDERİLMESİ

 

 

Kampanyaya katılmak için 31 Mayıs 2022 tarihine kadar harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazarak Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, ING Bonus sahiplerinin 2205’e, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin ise 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor. 
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23 May 2022 - 15:44 - Ekonomi

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