23 May 2022 - 15:44- Ekonomi G: 23 May 2022 - 15:46

Samsung, yeni dART Platformu’nu tanıttı!

Telefon, tablet ve ekranlar gibi ileri teknoloji ürünleriyle dijital sanatın oluşumuna verdiği desteği tüm dünyada sürdüren Samsung, Türkiye’de dijita...
Samsung, yeni dART Platformu’nu tanıttı! mask

Telefon, tablet ve ekranlar gibi ileri teknoloji ürünleriyle dijital sanatın oluşumuna verdiği desteği tüm dünyada sürdüren Samsung, Türkiye’de dijital sanatın gelişimine katkı sunacak dART Dijital Sanat Platformu’nu tanıttı.   Türkiye’nin dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kurulu ile birlikte tanıtılan platform, hem dijital sanatın dünyadaki gelişimi, hem de Türkiye’de bu alanda yaşanan yenilikler hakkında güncel, yol gösteren ve bu alanı sahiplenen bir platform olarak herkesin kullanımına açık olacak.
# bir, ile

23 May 2022 - 15:44 - Ekonomi

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