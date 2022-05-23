23 May 2022 - 15:54- Gündem G: 23 May 2022 - 15:56

Çınar Akademi kabul sınavında son başvuru tarihi: 25 Mayıs 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Çınar Akademi’de 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Kurum Kabul Sınavına başvurular 25 Mayıs’ta sona erecek 

Çınar Akademi kabul sınavında son başvuru tarihi: 25 Mayıs  mask

İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği çok önemli projelerden biri olan,  YKS adaylarına yönelik ücretsiz kurs merkezi Çınar Akademi’de, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde eğitim almaya hak kazanmak isteyen YKS adayları için “Kurum Kabul Sınavı” başvuruları devam ediyor. 


BAŞVURULAR SONA ERİYOR

Alanında uzman öğretmen kadrosu ve yoğun eğitim-öğretim içeriğiyle öğrencilerini karşılamaya hazırlanan Çınar Akademi Lise Destek Eğitim Kursu Kurum Kabul sınavı başvuruları 25 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 28 Mayıs Cumartesi günü Çınar Akademi binasında (Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı, 71/1 Köseoğlu Ekmek Fırını yanı-Kandıra Sapağı) gerçekleştirilecek. 


FORM DOLDURACAKLAR
Çınar Akademi Kurum Kabul Sınavına 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 11 ve 12. Sınıf olacak öğrenciler ile mezun durumda bulunan öğrenciler başvuru yapabilecekler. Başvurularını İzmit Belediyesi web sayfasındaki formunu doldurarak yapacak olan adaylar, sınav sonuçlarına göre İzmit’in yeni eğitim markası “Çınar Akademi ”de eğitim almaya hak kazanacaklar.

23 May 2022 - 15:54 - Gündem

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