Çınar Akademi kabul sınavında son başvuru tarihi: 25 Mayıs 

İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği çok önemli projelerden biri olan, YKS adaylarına yönelik ücretsiz kurs merkezi Çınar Akademi’de, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde eğitim almaya hak kazanmak isteyen YKS adayları için “Kurum Kabul Sınavı” başvuruları devam ediyor.
BAŞVURULAR SONA ERİYOR
Alanında uzman öğretmen kadrosu ve yoğun eğitim-öğretim içeriğiyle öğrencilerini karşılamaya hazırlanan Çınar Akademi Lise Destek Eğitim Kursu Kurum Kabul sınavı başvuruları 25 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 28 Mayıs Cumartesi günü Çınar Akademi binasında (Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı, 71/1 Köseoğlu Ekmek Fırını yanı-Kandıra Sapağı) gerçekleştirilecek.
FORM DOLDURACAKLAR
Çınar Akademi Kurum Kabul Sınavına 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 11 ve 12. Sınıf olacak öğrenciler ile mezun durumda bulunan öğrenciler başvuru yapabilecekler. Başvurularını İzmit Belediyesi web sayfasındaki formunu doldurarak yapacak olan adaylar, sınav sonuçlarına göre İzmit’in yeni eğitim markası “Çınar Akademi ”de eğitim almaya hak kazanacaklar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.