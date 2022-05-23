23 May 2022 - 15:53- Gündem G: 23 May 2022 - 15:56

Baro Başkanı Candemir, aday olmayacak!

İki dönemdir başkanlık görevinde bulunan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Baro Başkanı Candemir, aday olmayacak! mask

Bu yıl ekim ayında yapılması planlanan Kocaeli Barosu genel kurulunda, iki dönem başkanlık görevinde bulunan Bahar Gültekin Candemir, sosyal medya hesabı üzerinden aday olmayacağını açıkladı.

“MİNNET VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Candemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Mensubu olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğum Kocaeli Barosu her zaman her şartta hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için mücadele etmiş, Cumhuriyetimizin ve mimarı olduğu Hukuk Devletinin teminatı olmuş bir kurumdur. 2002 yılında daha çok genç bir avukat iken yönetim kurulu üyeliği ile başlayan kurumsal görev sürecimin sonunda; 2018 yılı Ekim ayı itibari ile Baro Başkanı sıfatı ile bu şerefli geleneği bana emanet eden, Baromuzu temsil edebilme onurunu yaşatan ve hizmet bayrağını tevdi eden meslektaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

“TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUM”

Zaman, bu onurlu emaneti devretme zamanıdır.2022 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Kocaeli Barosu Genel Kurulunda Baro Başkanlığına aday olmayacağım. Görünürde ben olsam da bu kıymetli yolculukta özverili çalışmaları ile asıl emek koyan ve büyük katkıları olan değerli yönetim kurulu üyelerimize, diğer kurullarda, merkezlerde ve komisyonlarda görev yapan meslektaşlarımıza, önerileri ve eleştirileri ile yolumuzu aydınlatan tüm meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarım kıymetli baro emekçilerimize teşekkürü borç biliyorum. Hizmet bayrağını devir alacak olan meslektaşlarımın bu bayrağı daha yükseklere çıkaracağına olan kuvvetli inancımla en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 

23 May 2022 - 15:53 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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