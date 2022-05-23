23 May 2022 - 15:55- Gündem G: 23 May 2022 - 15:56

Başiskeleliler’e önemli hatırlatma: son gün 31 Mayıs     

Başiskele Belediyesi, ilçedeki mükelleflere önemli hatırlatmada bulunarak Emlak ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi'nin 2022 yılı ilk taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceğini duyurdu.  

Başiskeleliler’e önemli hatırlatma: son gün 31 Mayıs      mask

Her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ilk taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi, Başiskeleli mükelleflerin ödemelerinin gecikmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için vatandaşlara hatırlatmada bulunarak ödemelerin son gününün 31 Mayıs 2022 Salı günü mesai bitimi olduğunu duyurdu.

 

ONLİNE VE BANKA MOBİL UYGULAMALARINDAN ÖDEME İMKÂNI

 

Vatandaşlar, ödemelerini internet üzerinden de kolaylıkla yapabilecek. Başiskele Belediyesi’nin resmi web sayfasının Online Ödeme kısmına tıklayarak ya da    https://ebelediye.basiskele. bel.tr/webportal/index.php linkine tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca Vakıfbank ve Halkbank’ın internet bankacılığı uygulamalarından da ödemeler yapılabilecek.

 

NAKİTLE ÖDEMEK İSTEYENLER İÇİN

 

Vergi mükelleflerinin nakit ve yine kredi kartıyla ödeme yapmaları için Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Emlak Servisi’ndeki vezneler mesai saatleri içerinde açık olacak. Aynı zamanda her bölgenin merkezi noktaları olan Yeniköy Merkez Cami altı, Bahçecik eski belediye binası altı, Yakacık Mahallesi Muhtarlık Binası ve Kullar Kültür Merkezi’nde de vezneler ödemeler için hizmet verecek. 

 

Vatandaşlar bu seçeneklerin yanı sıra borçlarını öğrendikten sonra Ziraat Bankası Başiskele Şubesi Başiskele Belediye Başkanlığı adına TR13 0001 0023 5136 6764 9650 13 IBAN numarasına havale ya da EFT yapabilecek ve tüm PTT şubelerinden 234 956 numaralı posta çeki hesabına borçlarını ödeyebilecekler.

23 May 2022 - 15:55 - Gündem

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