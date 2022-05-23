23 May 2022 - 16:33- Asayiş G: 23 May 2022 - 16:38

Yusuf Aydın’a FETÖ soruşturması

Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı FETÖ soruşturması başlattı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Yusuf Aydın’a FETÖ soruşturması mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Yusuf Aydın geçtiğimiz hafta Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden alınmıştı. Yusuf Aydın, Derince, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ardından Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti. Şu an Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevini yürüten Yusuf Aydın hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mart ayında FETÖ soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Bir diğer yandan Aydın’ın kuzeni Yusuf Aydın’ın FETÖ firarisi olduğu öne sürüldü.Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz kalkışması sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan kuzen Yusuf Aydın'ın sırra kadem basarak ülkeyi terk ettiği ve polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

23 May 2022 - 16:33 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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