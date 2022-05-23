‘Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları’nın ilki KSO’da gerçekleşti

Çevre ve iklim karşı mücadelede farkındalık yaratmak Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın koordinasyonunda ‘Yeşil Satranç’ tarafından organize edilen ‘Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları’nın ilki Kocaeli Sanayi Odası (KSO) hizmet binasında gerçekleştirildi. 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen turnuvalarda 1300 UKD altı ve 1300 -1600 UKD olmak üzere toplam 2 kategoride hamle yapan 50 kadar centilmen satranç sporcusu yarıştı. Dereceye girenler, turlar sonrasında düzenlenen ödül töreni ile ödüllerini aldı.

ANTRENÖR OLCAYÖZ’DEN SÖYLEŞİ

Satranç şenliği havasında geçen turnuvaya oyuncuların yanı sıra aileler de büyük ilgi gösterdi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ikinci gün turnuva alanını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. Satranç sporcuları salonda hamle yaparken; D4 Satranç Kulübü kurucusu, Türkiye’nin ilk 100 satranç sporcusu arasında yer alan usta oyuncu ve antrenör Alper Olcayöz’ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi, turnuvaya yoğun ilgi gösteren veliler tarafından büyük keyifle dinlendi. Velilere kendi satranç öyküsünü anlatarak başarıya ulaşmak için neler yapılması gerektiğini sıralayan Alper Olcayöz; satranç gelişimi için Kocaeli’de bir ‘satranç kulübü’nün kurulması gerektiğini ve bu konuda yerel yöneticilerden destek beklediklerini söyledi. Alper Olcayöz son yıllarda satranca yönelik ilginin arttığını ancak yine de küresel düzeyde başarılar için kurumsal desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Her kategoride ilk 10’a girenler, ikinci günün sonunda Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde kupa/madalya ile satranç kitabı ve çeşitli hediyelerin sahibi oldu. A kategorisinin kupa ve madalya ödüllerini Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert verirken, KSO’nun sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar da satranç kitabı ve diğer hediyeleri sporculara hediye etti. B kategorisinin kupa ve madalya ödüllerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım verirken, kitap ve diğer ödüllerini de turnuva başhakemi Haldun Babatutmaz takdim etti. Her iki kategoride sporculara başarı sertifikalarını ise ‘Yeşil Satranç’ adına Belma Özgen Akbay sundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yeşil Satranç Koordinatörü Belma Özgen Akbay ödül töreni sırasında yaptığı konuşmada, tüm dünyada ‘yeşil’e olan ilginin arttığını, çevre ve iklim değişikliklerine karşı küresel düzeyde verilen mücadeleye destek vermek için farkındalık sağlamak üzere ‘çevre dostu çocuklar ve aileleri’ ile Yeşil Mutabakat’a uyum sağlayacak Kocaeli sanayicilerinin bir araya getirilmesini amaçladıklarını, bu amaçla yeni turnuvalar düzenleyeceklerini açıkladı ve Kocaeli Sanayi Odası’na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

YEŞİL SANAYİ BULUŞMALARI’NIN İKİNCİSİNDE POLİSAN İMZASI OLACAK

Yeşil Satranç olarak organize edilen ‘Yeşil Sanayi Buluşmaları’nın ikincisi için Polisan Holding ile işbirliği yapılacak. 18-19 Haziran tarihlerinde Polisan Holding Kültür Merkezi’nde yapılacak olan turnuvanın detayları basın organları ile duyurulacak olmasının yanı sıra #yesilsatranc ve @yesilsatranc sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.