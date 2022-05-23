Başiskele Belediyesi Çölyak Hastalarının Yanında  

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan Başiskeleli çölyak hastalarının yanında olmaya ve onları desteklemeye devam ediyor. Glütensiz gıdalardan oluşan koliler belediye ekiplerince hazırlanarak ilçedeki tüm çölyak hastalarına dağıtılıyor.

Özel beslenme gereksinimine ihtiyacı olan çölyak hastaları için hazırlanan kolilerde glütensiz un, makarna, bisküvi ve çikolata gibi ürünler yer alıyor.