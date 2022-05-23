Alzheimer Yaşam Evi Kocaeli Tabip Odası’nı ağırladı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Malta Mahallesi’nde hizmet veren Kocaeli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Evi, kurum ve kuruşlardan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kocaeli’de Alzheimer hastalarının hayatla kurduğu bağı güçlendiren ve ailelerine sosyalleşme imkânı sağlayan İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi, son olarak Kocaeli Tabip Odası’nı ağırladı.

ÇOK BEĞENDİLER

Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Dr. Tuba Özeren Altın ve Dr. Hüseyin Aktürk’ü, Alzheimer Yaşam Evi’nde ağırlayan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, merkez hakkında doktorlara bilgi verirken yapılan hizmetler hakkında sunum yaptı. Merkezi çok beğenen ve yapılan çalışmaları takdir eden Kocaeli Tabip Odası üyeleri, Alzheimer Yaşam Evi’nin ilimiz için gerekliliğine dikkat çekerek iş birliğine her zaman hazır olduklarını ifade ettiler.